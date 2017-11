Joeskov heer en meester op 1500 meter, Krol derde

Denis Joeskov heeft de eerste wereldbekerontmoeting over 1500 meter gewonnen. De 28-jarige Rus was in Heerenveen veruit de snelste: 1.44,42. Thomas Krol pakte brons en was daarmee de beste Nederlander in 1.45,92.

Het was een een enorm gat dat Joeskov vanmiddag sloeg met de rest van het veld. Vincent de Haitre kwam nog het dichtst bij de ontketende Rus. Maar de Canadees werd toch op bijna anderhalve seconde gezet: 1.45,87.

Nederlands kampioen Koen Verweij, bij de Russische ploeg de trainingsmakker van Joeskov, verspeelde in de laatste bocht een vrijwel zekere medaille. Met grote moeite kon de nummer twee van Sotsji 2014 op de been blijven. De misslagen kostten echter net iets te veel tijd: vierde in 1.46,09. Marcel Bosker (veertiende in 1.47,07) en Lucas van Alphen (zeventiende in 1.47,32) vervulden een bijrol.

Krol eindigde twee weken geleden op de 1500 meter achter de verrassende Verweij als tweede bij de NK afstanden. De 25-jarige rijder van Team Plantina haalde vorig seizoen het podium in het wereldbekercircuit niet. Hij veroverde zaterdag in Thialf zijn derde medaille in dit circuit.

Kramer

Sven Kramer meldde zich donderdag af voor de 1500 meter, en voor de ploegachtervolging (op vrijdag), wegens een infectie aan de luchtwegen. Ploeggenoot Kjeld Nuis mocht als eerste reserve zijn plaats innemen. De wereldkampioen op de schaatsmijl haakte zaterdagochtend echter met een verkoudheid eveneens af.

Daardoor kon Nuis nog geen revanche nemen voor zijn volledig mislukte race twee weken geleden bij de NK afstanden. ,,Ik schaam me kapot'', liet hij na zijn blamerende zesde plek (1.47,20) aangeslagen weten. Tot het einde van dit jaar is hij afhankelijk van afzeggingen om op de 1500 meter in de wereldbeker nog in actie te kunnen komen.