Joeskov profiteert van absentie Nuis en Krol

World Cup CalgaryIn een sterk gedevalueerd deelnemersveld heeft Denis Joeskov bij de wereldbeker in Calgary de 1500 meter op zijn naam gebracht. De 30-jarige Russische schaatser zegevierde in een tijd van 1.43,23. Hij was net iets sneller dan de tien jaar jongere Chinees Zhongyan Ning, die finishte in een persoonlijk record van 1.43,25. De Amerikaanse Joey Mantia pakte brons met een tijd van 1.43,74.

Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Kjeld Nuis (1.40,17) en wereldkampioen Thomas Krol schitterden door afwezigheid op de schaatsmijl. De twee prijsvechters van Jumbo-Visma wilden zich sparen voor de WK afstanden, komende week in Salt Lake City. Beiden verschijnen zaterdag nog wel aan de start bij de 1000 meter. Ook ploeggenoot Patrick Roest sloeg de 1500 meter in Calgary over.



Marcel Bosker eindigde vrijdag als vijfde met een persoonlijke toptijd van 1.44,12. Ook Wesly Dijs reed een persoonlijk record en belandde met 1.45,31 op de zeventiende plaats.

Quote Ik heel blij en heel tevreden met deze tweede plaats. Antoinette de Jong Door de afmeldingen van Nuis en Krol, de nummers 1 en 2 van het wereldbekerklassement, kon Ning de leiding in de algemene rangschikking overnemen. Joeskov, die zijn eerste wereldbekerzege dit seizoen behaalde en de zeventiende op de schaatsmijl in totaal, steeg naar de tweede plaats. Nuis en Krol zakten naar de derde en vierde plek.

Koen Verweij, Chris Huizinga en Douwe de Vries rijden na middernacht (Nederlandse tijd) nog een race op de 1500 meter in de B-divisie.

3000 meter vrouwen

Martina Sablikova won voor de 35ste keer in haar fraaie loopbaan een wereldbekerrace over 3000 meter. De 32-jarige Tsjechische zegevierde op de Olympic Oval in Calgary in een tijd van 3.54,93. Antoinette de Jong eindigde keurig als tweede met een persoonlijke recordtijd van 3.56,18. De Russin Natalia Voronina pakte brons (3.56,57).

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Ze reed nog wel een persoonlijk record (3.57,51). Europees kampioene Esmee Visser finishte als zesde in 3.58,51 en Reina Anema belandde op de negende plaats (4.02,36). Sablikova, wereldkampioene op de 3000 meter, verstevigde haar leidende positie in het wereldbekerklassement.

Voor de nogal grillige De Jong was het dit seizoen de eerste individuele medaille in het wereldbekercircuit. De 24-jarige rijdster van Jumbo-Visma stelde eind december zwaar teleur bij de NK afstanden. Ze wist zich op de individuele nummers niet te plaatsen voor de EK en WK afstanden.

Bij de NK allround vorige maand in Heerenveen nam ze revanche op zichzelf en veroverde ze haar tweede titel bij dat toernooi. In Galgary bewees de Friezin nogmaals dat ze fysiek en mentaal weer in orde is en dat ook haar schaatstechniek weer goed verzorgd is.

,,Ik heel blij en heel tevreden met deze tweede plaats. Ik heb opnieuw laten zien dat ik het nog kan, al blijft het zonde dat ik volgende week slechts reserve ben bij de WK afstanden in Salt Lake City”, liet De Jong bij de NOS weten. “Daar moet ik best nog wel vaak aan denken, maar het is niet anders. Ik richt me nu volledig op de WK allround eind deze maand in Hamar. Ik wil er graag nog wat eerder heen om me zo optimaal mogelijk op dat toernooi voor te bereiden.”

