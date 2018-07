Joey van den Berg kiest voor NEC, Gelson Martins voor zes jaar naar Atlético

De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode, nu ook de Europese topclubs zich serieus op de markt begeven. Nog ruim zes weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Clasie officieel weer Feyenoorder

Jordy Clasie speelt het komende seizoen weer bij Feyenoord. De 27-jarige middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Southampton. Clasie speelde tussen 2010 en 2015 al bij de Rotterdamse club, waar hij ook heel de jeugdopleiding doorliep van Varkenoord. Lees hier meer.

Joey van den Berg kiest voor NEC

De Graafschap heeft een droomtransfer zien mislukken. Middenvelder Joey van den Berg heeft kiest waarschijnlijk voor NEC. De 32-jarige Van den Berg komt over van Reading, waarvoor hij sinds 2016 speelde.



In Nederland speelde Van den Berg eerder bij Go Ahead Eagles, Almere City FC, PEC Zwolle en sc Heerenveen. Lees hier meer over de overstap van Van den Berg.

Gelson Martins voor zes jaar naar Atlético

Gelson Martins vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 23-jarige Portugese buitenspeler ondertekende woensdag een contract voor zes jaar bij Atlético Madrid.



Martins komt over van Sporting Portugal, waar hij transfervrij was. In 140 duels voor die Portugese club kwam hij tot 27 doelpunten en dertig assists. Martins maakte bij het wereldkampioenschap in Rusland deel uit van de Portugese selectie. Hij speelde tot dusverre negentien interlands.



Voor Atlético is het de tweede nieuwe buitenspeler. Eerder namen de Spanjaarden Thomas Lemar al over van AS Monaco.

Schürrle op weg naar uitgang Dortmund

André Schürrle lijkt voor de tweede keer in zijn carrière in Engeland te gaan voetballen. Volgens Sky Sports is een transfer naar Fulham aanstaande. De Duitse vleugelspeler speelde eerder bij Chelsea.



Schürrle speelt sinds 2016 bij Borussia Dortmund, maar is niet zeker van een basisplek. Hij speelde eerder in Duitsland voor 1. FSV Mainz, Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg.

Mignolet naar Turkije?

Simon Mignolet kan volgens The Sun rekenen op belangstelling van Besiktas. De Belgische doelman ziet weinig toekomst bij Liverpool, dat met Allison van AS Roma deze zomer al een nieuwe doelman aantrok. Mignolet kan bij het Turkse Besiktas medespeler worden van Ryan Babel.



Mignolet keept sinds 2013 bij Liverpool. Daarvoor stond hij drie jaar onder contract bij Sunderland. In zijn vaderland België kwam Mignolet tussen 2006 en 2010 uit voor Sint-Truidense VV.

Crystal Palace praat met West Ham over Kouyaté

De kans bestaat dat Cheikh Kouyaté komend seizoen voor een andere club speelt in de Premier League. Volgens Sky Sports wil Crystal Palace de middenvelder graag overnemen van West Ham United.



De Senegalese speler kwam in 2014 over van Anderlecht. Kouyaté nam deze zomer met Senegal deel aan het wereldkampioenschap in Rusland, maar zijn land werd in de groepsfase uitgeschakeld in een poule met Colombia, Japan en Polen.

Cech wil keepen bij Arsenal

Petr Cech werd in verband gebracht met een transfer nadat zijn ploeg Arsenal de Duitse doelman Bernd Leno aantrok van Bayer Leverkusen, maar de Tsjechische keeper heeft vertrouwen in eigen kunnen. ,,Ik heb een contract bij Arsenal. Ik richt me op dit seizoen, op de competitie tussen de doelmannen'', aldus de 36-jarige Cech. ,,Ik doe m'n best om aan de trainer te laten zien dat ik in de basis kan als het seizoen begint.''

Lloris naar Real Madrid?

Volgens The Sun zou Hugo Lloris komend seizoen in Spanje spelen bij Real Madrid. Het Britse medium meldt dat de Franse doelman van Tottenham Hotspur voor een bedrag van zo'n 68 miljoen euro naar Madrid moet komen.



Lloris zou volgens The Sun openstaan voor een vertrek naar Real Madrid, maar een transfer forceren is voor de doelman van Spurs niet aan de orde. Lloris werd deze zomer in Rusland wereldkampioen voetbal met Frankrijk.

Rico naar Bournemouth

Diego Rico maakt de overstap van Leganès naar Bournemouth. De Engelse club betaald zo'n vijftien miljoen euro voor de Spaanse linksback. Hij tekent voor vier jaar in Engeland.



,,Ik ben heel blij om hier te zijn en ik wil iedereen hier bedanken dat ik me zo welkom voel'', aldus Rico. ,,Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben heel enthousiast om hier te zijn en ik kijk uit naar de toekomst.''

El Hamdaoui stopt als speler en wordt TD

Mounir El Hamdaoui stopt als actieve voetballer. Op de facebookpagina van de Marokkaanse voetbalcub Chabab Rif Al Hoceima staat te lezen dat de oud-speler van onder meer Ajax, AZ en FC Twente de rol van technisch directeur bij de club gaat vervullen.



Zijn ouders komen uit de regio Al Hoceima. Eerder hadden we via Tubantia gemeld dat hij naar Ittihad Tanger zou gaan. Maar volgens de officiële FB-pagina van Chabab Rif Al Hoceima gaat hij dus naar die club. Hij heeft direct een paar spelers uit Nederland vastgelegd.