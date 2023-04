Johan Bruyneel: ‘Ik heb dopinggebruik toegestaan. Heb ik daar spijt van? Nee’

Trainer Roy Bouck vertrekt na één seizoen bij Daarler­veen: ‘Het is soms gekkenwerk’

Promovendus Daarlerveen is bezig aan een ijzersterk seizoen in de derde klasse. Handhaving is bijna een feit én de ploeg is nog volop in de race voor promotie. Toch vertrekt trainer Roy Bouck na één seizoen. De Almeloër keert na de zomer terug bij La Première. De trainer reageert op vier stellingen.