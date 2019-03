Jolly Jumpers thuis onderuit tegen Loon Lions

Het was feest in Tubbergen deze zaterdagavond, maar niet in sporthal De Vlaskoel. Althans, niet voor de Tubbergse formatie in de eredivisie van het vrouwenbasketbal. De ploeg van trainster Annelies Bussink leek met name tijdens de eerste twee periodes met hun hoofd bij het carnaval dan bij het spel onder de basket. Loon Lions, tweede in de Basketball League, werd geen strobreed in de weg gelegd. De ploeg kon eenvoudig uitlopen naar een ruststand van 17-47.