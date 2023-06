Jonas Vingegaard wint niet alleen Dauphiné, maar deelt concurrenten vlak voor Tour de France ook tik uit

Mocht Jumbo-Visma drie weken voor de start van de Tour de France in Bilbao een signaal af willen geven aan de concurrenten van Vingegaard, dan is dat signaal dubbel en dwars aangekomen. Schaduwfavorieten als Ben O’Connor, Jai Hindley en Adam Yates werden in het bijzijn van de Deense Jumbo-renner tot figuranten gedegradeerd in de Franse etappekoers. Om maar over renners als Mikel Landa, David Gaudu en Enric Mas te zwijgen, voor wie nog veel werk aan de winkel blijkt te zijn na dé voorbereidingskoers voor La Grande Boucle.

Als de Dauphiné iets heeft geleerd, dan is het wel dat de Tourploeg van Jumbo-Visma op tijd in vorm is. Christophe Laporte won net als Vingegaard twee ritten, knechten als Dylan van Baarle, Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot maakten bergop een sterke indruk. Alleen de valpartij van Steven Kruijswijk zorgde voor minder vrolijke gezichten. Hij is er over drie weken niet bij als in het Baskenland wordt gestart. Grote kans dat Wilco Kelderman, die net als Wout van Aert vandaag start in de Ronde van Zwitserland, zijn vervanger is.

Grote verschillen in Dauphiné

Met een mooie marge van meer dan twee minuten op de rest begon Vingegaard aan de afsluitende etappe. Veel spanning vooraf in de strijd om het geel was er niet, maar toen de opgeleefde Julian Alaphilippe (zevende in het klassement en vandaag jarig) meesprong in een sterke kopgroep ontstond er toch een interessante situatie. Jumbo-Visma stuurde met Benoot een mannetje mee om de kopgroep te controleren. Samen met Giulio Ciccone en Clément Champoussin bleven zij op de eerste van vier slotbeklimmingen als enige over. Vlak voor de top van de tweede klim, de Col du Cucheron, maakte Jonathan Castroviejo de aansluiting. Het peloton onder leiding van Van Baarle bleef rond de anderhalve minuut achterstand rijden en had alles onder controle.

Op de Col de Porte werden bijna alle aanvallers gegrepen door het uitgedunde peloton, alleen Ciccone wist nog uit de greep te blijven en begon alleen aan de lange afdaling naar de steile slotklim in Grenoble, La Bastille. Een bijna twee kilometer lange klim met gemiddeld stijgingspercentage van 14 procent. Met een voorsprong van bijna een minuut op de groep met Vingegaard, Yates, O'Connor en Hindley begon de Italiaan die door een coronabesmetting de Giro nog moest missen aan de steile pukkel, maar op die klim bleef weinig van zijn voorsprong over. Op een verzet zo licht als een koffiemolentje probeerde Vingegaard nog voor zijn hattrick te gaan, maar Ciccone wist uit zijn greep te blijven en boekte een verdiende overwinning. Vingegaard strandde op 25 seconden, Yates werd nipt daarachter derde en eindigt als tweede in het eindklassement op gepaste afstand van de oppermachtige Deen.

Volledig scherm Giulio Ciccone. © AFP

Pogacar tegen Vingegaard?

Voor de wielerliefhebbers is het te hopen dat Tadej Pogacar voldoende is hersteld van zijn polsbreuk die hij tijdens Luik-Bastenaken-Luik opliep, om straks in de Tour Vingegaard partij te geven. Niet alleen zijn directe concurrenten kregen in de Dauphiné een flinke dreun te verwerken, ook Pogacar weet dat hij in topvorm straks in het Baskenland moet verschijnen. Anders kan de Tour net als de Dauphiné een heel eenzijdig verloop krijgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Algemeen klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Valter, Vingegaard en Van Baarle. © AFP

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's