Jong Heracles - Jong Twente: geheim duel als bron van informatie

nabeschouwing ‘Kun je nagaan als Twente ook nog goed gaat voetballen’

5 november ENSCHEDE - Als Heracles ergens op bezoek komt, heeft Fardau het gevoel dat de mensen denken dat er een soort van wonderploeg is neergedaald. De nederlaag bij NAC laat zien dat dat niet de realiteit is. Bij FC Twente kon de tevredenheid niet op. En het weekend werd nog mooier na de nederlaag van Go Ahead Eagles, zondag. Daardoor staat Twente nog maar een punt achter de koploper, in dit geval Sparta. „Kun je nagaan als Twente ook nog goed gaat voetballen.”