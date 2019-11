Jonge Braziliaan Rodrygo breekt records met razendsnelle goals in CL

Dat is nog niet alles: met 18 jaar en 301 dagen is Rodrygo bovendien de jongste Braziliaanse doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Met dank overigens aan zijn landgenoot Marcelo, die bij beide treffers de assist verzorgde.

Het sprookje voor Rodrygo, die in de competitie pas twee keer in de basis stond, had zelfs nóg mooier uit kunnen pakken. Als Sergio Ramos in de veertiende minuut niet zelf de penalty had benut (waaruit hij voor 3-0 zorgde), maar de eer aan zijn jonge ploeggenoot had gelaten, dan was Rodrygo nu vermoedelijk verantwoordelijk geweest voor de snelste hattrick ooit in de Champions League.