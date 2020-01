Jordan Spence zesde winterse versterking ADO

Spence zat al sinds de zomer zonder club, nadat hij met Ipswich Town uit de Engelse Championship degradeerde. De inmiddels 29-jarige verdediger begon zijn carrière bij West Ham United, waarvoor hij tussen 2010 en 2014 zeven Premier Leagueduels speelde. Daarnaast kwam hij uit voor Leyton Orient, Scunthorpe United, Bristol City, Sheffield Wednesday en MK Dons. Hij speelde zijn meeste wedstrijden (141) in de Championship, het op één na hoogste niveau in Engeland.

,,Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan ADO Den Haag”, zei Spence na het onderteken van zijn contract via de officiële kanalen van de club. ,,De eerste indrukken zijn zeer goed. Mijn tijd op het trainingskamp was belangrijk. De spelers hebben mij in Spanje direct comfortabel laten voelen. Het was goed om te zien dat de ploeg afgelopen weekeinde gewonnen heeft. Hopelijk is deze overwinning de start van een mooie tweede seizoenshelft.”