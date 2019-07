Jordy Clasie tekent vandaag contract bij AZ

De geboren Haarlemmer lag echter nog een jaar vast bij zijn Engelse club Southampton. Zijn contract bij die club is nu ontbonden waarna de weg vrij is voor een Alkmaars avontuur voor de zeventienvoudig international.



Clasie werd vorige seizoen nog verhuurd aan Feyenoord en speelde nog 33 wedstrijden. Hij kwam echter niet meer voor in de plannen van de club waar hij de jeugdopleiding genoot. De controlerende middenvelder wilde echter niets liever dan terugkeren naar Nederland.



Op het middenveld van AZ is enige ruimte ontstaan omdat Adam Maher naar FC Utrecht is vertrokken. Clasie is na de Japanner Yukinari Sugawara de tweede aankoop van AZ deze transferzomer. Donderdag speelt de club in de voorronde van de Europa League tegen het Zweedse BK Häcken. Voor Clasie komt die wedstrijd hoogstwaarschijnlijk te vroeg.



Zodra alles rond is, zal Clasie vandaag ook medisch gekeurd worden in Alkmaar.