Jorge Jesus verlaat Sporting, Bosz genoemd als mogelijke opvolger

De 63-jarige Jesus was sinds de zomer van 2015 trainer van Sporting. In drie jaar tijd bezorgde hij de Portugese topclub alleen de Portugese Ligabeker en de Supercup.



Sporting verloor in mei de bekerfinale van CD Aves. Kort voor die wedstrijd waren spelers en leden van de technische staf door hooligans aangevallen op het trainingscomplex. Spits Bas Dost liep daarbij verwondingen op. De gestopte international denkt daarom aan een vertrek uit Lissabon. Voor doelman Rui Patricio waren de gebeurtenissen al reden om zijn contract in te leveren.



Volgens Portugese media is Ricardo Sá Pinto een belangrijke kandidaat om Jesus op te volgen. Sá Pinto vertrok onlangs bij de Belgische club Standard Luik. Ook Peter Bosz en Luiz Felipe Scolari worden genoemd als kanshebbers voor de plek.