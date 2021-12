Jorrit Bergsma en Patrick Roest ook op de 10 kilometer naar de Spelen

‘Marathon­rij­ders weten dat ze er altijd klaar voor moeten zijn - zelfs op tweede kerstdag’

Het is een oeroude wet in het marathonpeloton. Is er natuurijs in eigen land, dan zijn de schaatsers er klaar voor. Zelfs als ‘opeens’ op tweede kerstdag ’s avonds een wedstrijd wordt gepland. En zo togen de rijders vandaag naar het Groningse dorpje Noordlaren, voor een ultrakorte hype.

26 december