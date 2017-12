Jorrit Bergsma: Het zit niet mee

Door Rik Spekenbrink De Fries werd zestiende op de 5 kilometer in 6.22,38. Liefst vijftien tellen achter Kramer. Bergsma werd een paar dagen geleden ziek. ,,Verkouden, al mijn holtes zaten vol, een infectie denk ik. Maar alsnog valt deze tijd, op een hooglandbaan, erg tegen. Ik had gehoopt dat het mee zou vallen, voelde me vandaag alweer beter dan gisteren. Maar het zat er niet in vandaag.”

Ook bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen en Stavanger viel Bergsma tegen. Maakt hij zich zorgen, met het olympisch kwalificatietoernooi in minder dan vier weken tijd? ,,Ik had hier wel willen groeien en daarmee zelfvertrouwen op willen bouwen. Maar dat lukt op deze manier niet. Het zit me gewoon niet mee, ziek worden wil je natuurlijk niet. Maar uit de trainingen die ik daarvoor reed, kan ik wel vertrouwen halen. Ik had echt het gevoel dat ik een goede tijd zou kunnen rijden.”



Bergsma’s coach Jillert Anema zei zich absoluut geen zorgen te maken. ,,Dat doe ik nooit. En technisch reed Jorrit goed. Beter dan in Stavanger. Alleen is hij niet fit. Dat wisten we van tevoren, daardoor werd het een soort trainingsrit. Het klopt dat Jorrit zelfvertrouwen mist, maar het OKT is echt nog ver weg.”