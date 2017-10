Jos krijgt lachers op zijn hand na vergelijking met Max

Jos Verstappen was bepaald niet in zijn element met de opmerking van presentator Jack van Gelder in het tv-programma PepTalk. Op de vraag wanneer hij wist dat zijn zoon Max beter zou worden dan hij ooit was geweest, antwoordde Verstappen senior wat kribbig. ,,Dank je wel, Jack'', antwoordde senior, zelf ook geen onverdienstelijk coureur, kortaf. Gelach in de studio. Bekijk het gehele interview met Jos Verstappen over de winst van zijn zoon in de Grand Prix van Mexico.