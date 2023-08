Jos van Emden (38) is wielrenner-af: ‘Al die jaren heb ik mijn jeugddroom mogen beleven’

,,Ik ben heel trots op alles wat ik bereikt heb en blij met het leven dat ik tot nu toe heb mogen leven”, aldus de renner van Jumbo-Visma, die vandaag bij de WK in Glasgow namens Nederland in actie komt op de individuele tijdrit.

Van Emden schreef in de Giro van 2017, gewonnen door Tom Dumoulin, de afsluitende tijdrit naar Milaan op zijn naam. De Zuid-Hollander reed in totaal elf keer de Giro, twee keer de Tour en één keer de Vuelta. Van Emden werd drie keer Nederlands kampioen tijdrijden en hij zegevierde in 2019 in de prestigieuze Chrono des Nations in Frankrijk.