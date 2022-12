Jos Verstappen betaalt inschrijfgeld om leven te wagen op glibberige weggetjes: ‘Uiteindelijk draait alles om plezier’

Tweede wereldti­tel van het jaar voor Bornse rallyrijd­ster Mirjam Pol

De Bornse rallyrijdster Mirjam Pol heeft met succes haar wereldtitel in de Baja World Cup verdedigd. Het is haar tweede wereldtitel in 2022. Eerder dit jaar werd ze ook al wereldkampioen Rally Raid in het damesklassement.

14:50