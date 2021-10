Jos Verstappen maakt rallydebuut in Assen: ‘Ben al zeven kilo afgevallen’

Herstart marathon­schaat­sen ook voor Tubberge­naar Bruggink onwennig: ‘Als jonge kalveren weer de wei in’

24 oktober AMSTERDAM - Liefst 602 dagen moesten Mart Bruggink en zijn medestrijders er op wachten. Zaterdag was het eindelijk zo ver, de eerste schaatsmarathon na een gedwongen pauze van anderhalf jaar. „Het was heerlijk, als vanouds”, sprak de 33-jarige routinier uit Tubbergen langs het kunstijs van de Jaap Edenbaan in Amsterdam.