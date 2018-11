Jos Verstappen: ‘Max heeft nog nooit zo goed in zijn vel gezeten’

Verstappen werd door een ijzersterk einde van het seizoen, met vijf podiumplekken op rij, waaronder een overwinning in Mexico, vierde in de eindstand. ,,Amerika was goed. Rusland was goed, maar Oostenrijk was ook heel belangrijk. Brazilië was goed. Mexico was goed en ook gisteren (Abu Dhabi red.) was goed”, zegt Verstappen over de prestaties van zijn zoon. ,,Max heeft nooit zo goed in zijn vel gezeten. Hij heeft heel veel geleerd en heeft bijna alle wedstrijden goed gepresteerd, behalve aan het begin van het seizoen. Dan doet hij een paar acties die niet lukken en dan heeft hij gelijk de hele wereldpers over zich heen.”