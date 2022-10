Jos Verstappen: ‘Max is de allerbeste’

De lach, de kreet, de zoen van Kelly Piquet; daar is de ontlading bij Max Verstappen

Op de mooist mogelijke plek pakte Max Verstappen zijn tweede wereldtitel. In Japan, waar zijn reis in de Formule 1 in 2014 begon, in het land van zijn motorleverancier Honda, bekroonde hij een onwaarschijnlijk dominant seizoen vier races voor het einde.

