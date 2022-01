Jos Verstappen schuift aan als analist bij Viaplay

Viaplay gaat verder een innige samenwerking aan met zijn zoon, de kersverse Formule 1-wereldkampioen. Max wordt in binnen- en buitenland voor meerdere jaren Viaplay-ambassadeur. Dat houdt onder meer in dat hij speciaal filmpjes gaat maken voor abonnees. Hij belooft een kijkje te geven in zijn leven, en belicht onder meer hoe hij omgaat met de druk in en buiten de paddock. Max Verstappen zegt uit te kijken naar de samenwerking. ,,Viaplay is misschien nieuw voor de Nederlandse kijkers, maar de streamingsdienst heeft in het buitenland zijn voetsporen inmiddels verdiend.”