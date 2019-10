Jos Verstappen: Soms kan Max beter zijn mond houden

Slechts 18 duels Stam stapt op bij Feyenoord: ‘Beter voor iedereen’

20:38 Jaap Stam is na 18 wedstrijden opgestapt als coach van Feyenoord. De 47-jarige coach uit Kampen maakte zijn beslissing een dag na de 4-0 nederlaag in de Klassieker bij Ajax. ,,Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe", zegt Stam in een statement op de site van Feyenoord.