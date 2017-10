Jos Verstappen woedend: 'Dit is bullshit, FIA ga je schamen'

Conrad Rally levert prachtige beelden op

19:54 HENGELO -Ondanks de natte omstandigheden was het genieten voor autoliefhebbers rondom Stepelo, Bentelo, Zeldam en Hengelo tijdens de Conrad Rally. In verschillende klassen kwamen supersnelle auto's maar ook klassiekers in actie. Juist die variantie in combinatie met actie kon op waardering rekenen bij het publiek.