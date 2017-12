Joshua wil getuige zijn voor prins Harry, vreugde na 'mega-buzzer-dunk'

Beachvolleybalster Laura Ludwig is zwanger en komt volgend jaar niet in actie. De 31-jarige Duitse wil haar loopbaan nog niet beëindigen en richt zich op de WK van 2019 en de Spelen in Tokio. Ludwig veroverde samen met Kira Walkenhorst de olympische titel in Rio de Janeiro. Het duo werd dit jaar ook wereldkampioen. Walkenhorst kampte de afgelopen maanden met veel blessures. Ze had problemen met rug, schouder en heup en moest zich al acht keer laten opereren.