Joy Beune verlengt bij Team IKO: ‘Ze meldt zich stap voor stap bij de wereldtop’

Basketbal: Jolly Jumpers kan sterke comeback niet bekronen, mannen Uitsmij­ters klimmen naar derde plek, vrouwen zakken verder weg

In de eredivisie kwam Jolly Jumpers na rust sterk terug tegen koploper Den Helder, maar een verrassende zege zat er net niet in. De mannen van Uitsmijters schoven op naar de derde plek in de promotiedivisie door een simpele zege bij Attacus.