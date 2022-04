Julian Alaphilippe overtuigend de sterkste in Ronde van Baskenland

Nam Wormuth risico door centrale duo te vervangen in cruciaal duel tegen Fortuna?

Het was zondag best opvallend bij Heracles: Frank Wormuth stelde een nieuw centraal duo op. Geen Marco Rente en Mats Knoester, maar Justin Hoogma en Sven Sonnenberg. Waarom koos de trainer daar in deze cruciale wedstrijd voor?

4 april