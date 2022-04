Julian Alaphilippe overtuigend de sterkste in tweede rit Ronde van Baskenland

Amstel Gold Race trekt prijzen­geld vrouwen gelijk met mannen: ‘Een flinke stap voorwaarts’

De wielrensters die in de Amstel Gold Race voorin eindigen, gaan net zo veel verdienen als hun mannelijke collega’s. Els Dijkhuizen, marketingdirecteur Heineken Nederland, maakte dinsdag bekend dat het prijzengeld van de vrouwen gelijk is getrokken met dat van de mannen. De Gold Race wordt zondag in Limburg verreden.

16:06