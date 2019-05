Jumbo-Visma behoudt de leiding in Hammer Series

Dost hoofdrol­spe­ler in hectische bekerfina­le

21:40 Even leek het erop dat Bas Dost de grote held werd in de Portugese bekerfinale. Alleen werd in de allerlaatste minuut zijn treffer teniet gedaan door Felipe van FC Porto en miste de Nederlandse spits ook nog zijn strafschop in de penaltyreeks. Sporting won uiteindelijk wel de beker.