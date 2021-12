Jumbo-Visma breekt contract Roglic open, kopman verlengt met twee jaar

Roglic rijdt sinds 2016 voor de Nederlandse ploeg. In die jaren won hij onder meer drie keer de Ronde van Spanje. Afgelopen zomer werd hij olympisch kampioen tijdrijden. ,,Ik ben met dit team meegegroeid sinds mijn komst in 2016", laat Roglic via de ploeg weten.

,,We hebben samen al een flinke geschiedenis waar ik erg trots op ben. Ik maakte op een wat latere leeftijd mijn debuut in het WorldTour-peloton. Het zag er misschien makkelijk uit en de mooiste momenten komen het snelst bovendrijven, maar het was niet altijd gemakkelijk.” In 2020 gaf hij een zeker geachte eindzege in de Tour de France op de voorlaatste dag uit handen. Zijn landgenoot Tadej Pogacar bleek in een individuele tijdrit te sterk.

Roglic zegt de doelen die hij stelt los te zien van het resultaat. ,,Ik wil me vooral blijven ontwikkelen op verschillende gebieden. Fysiek en mentaal, maar ook als leider van een team en als mens. Daarvoor zit ik hier op de juiste plek. Waar de komende jaren de focus op komt te liggen, zullen we wel zien."

Centrale rol Roglic

Sportief directeur Merijn Zeeman is verheugd dat de gedreven Sloveen langer voor de ploeg behouden blijft. ,,We vinden het heel speciaal dat Primoz nogmaals verlengt. Hij is de belichaming van de transformatie van onze ploeg in de laatste jaren. Deze contractverlenging geeft ons de mogelijkheid om ook de komende jaren plannen en doelstellingen te maken waar hij een centrale rol in speelt.”

Roglic, die een verleden heeft als schansspringer, had bij het kleinere Adria Mobil al wat ervaring opgedaan in kleinere wedstrijden toen hij in 2016 debuteerde in de WorldTour. In zijn eerste grote ronde dat jaar, de Giro d’Italia, miste hij in de openingstijdrit in Apeldoorn net de roze leiderstrui omdat Tom Dumoulin een fractie sneller was. Later die ronde won hij wel een langere individuele tijdrit.

Het jaar erop volgde een eerste ritzege in de Tour. Inmiddels heeft hij ruim vijftig overwinningen voor het Nederlandse team achter zijn naam staan waaronder Luik-Bastenaken-Luik en in totaal vijftien etappes in grote rondes. Roglic won de afgelopen drie edities van de Ronde van Spanje.