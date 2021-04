Jumbo-Visma heeft ploeg voor Tour de France rond: ‘voorname rol’ voor Deens talent

Super Series: Van Gerwen snel ten onder, Van Barneveld laat zich gelden

7:43 Michael van Gerwen is ook op de tweede dag van de Super Series in het Duitse Niedernhausen vroegtijdig uitgeschakeld. De 31-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde van William Borland. Raymond van Barneveld bereikte de kwartfinales, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Aaron Beeney. Berry van Peer was de beste Nederlander bij Players Championship 10: hij ging pas in de halve finales onderuit.