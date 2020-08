Jumbo-Visma houdt Groenewegen voorlopig aan de kant: ‘Hij zal niet starten tot er een uitspraak is’

Dylan Groenewegen zal de komende tijd niet van start gaan in een officiële wedstrijd. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma laten weten in een uitgebreid statement. De sprinter veroorzaakte donderdag de crash in de Ronde van Polen waarbij landgenoot Fabio Jakobsen zeer ernstig gewond raakte.

,,De voorbije dagen hebben we de tijd genomen om de situatie intern te bespreken. Team Jumbo-Visma vond het belangrijk om dit eerst met Dylan te bespreken. Hij is kapot van wat er is gebeurd vanwege de, ongewilde, ernstige consequenties voor de anderen die bij de valpartij betrokken waren. Het spijt hem enorm”, zo schrijft de ploeg. ,,Dylan erkent dat hij een incorrecte manoeuvre heeft gemaakt door van zijn lijn af te wijken en dat hij terecht is gediskwalificeerd.”

En dus houdt Jumbo hem voorlopig aan de kant. ,,Team Jumbo-Visma staat voor eerlijk sportmanschap binnen de regels. Met zijn beweging brak Dylan een sportieve regel en dat is zoals altijd onacceptabel. We hebben besloten dat Dylan niet in een wedstrijd zal starten, in afwachting van het oordeel van de disciplinaire commissie waaraan de UCI het incident heeft overgedragen. We zullen Dylan en zijn familie bijstaan om door deze ook voor hen (mentaal) zware tijden te komen. Zij zijn door sommigen op verwerpelijke wijze bejegend.”

Verder houdt Jumbo het bij een uitgebreide steunbetuiging aan Jakobsen. ,,We zijn geschokt door de consequenties van de valpartij. Onze gedachten gaan uit naar Fabio Jakobsen en de andere mensen die betrokken waren bij de verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polen. We hopen en wensen hen allemaal het beste toe. Voor nu staat de gezondheid en het herstel van Fabio voorop”, zo staat er onder meer te lezen.

