Jumbo-Visma lanceert speciaal shirt voor Tour de France: 'We hopen de wereld te inspireren dromen na te jagen'

Jumbo-Visma hoopt naar eigen zeggen ‘nieuwe generaties te inspireren hun dromen na te jagen’ met dit shirt. Het verhaal is geschreven door Sander de Bruijn, ontwerper bij de Efteling. Hij schreef een sprookje over geloof, dromen en doorzettingsvermogen. Het gaat over een klein fietsertje die onder een sterrenhemel losraakt uit de draaimolen genaamd ‘The Vélodrome’ en als in een droom uiteindelijk finisht op de Champs-Élysées (de vaste finishlocatie van de Tour). De sterrenhemel op het shirt weerspiegelt de krachtige dromen, geflankeerd door gouden details.

,,De overwinning van de Tour de France vorig jaar was voor ons een langgekoesterde droom die werkelijkheid werd. We hebben onze droom verwezenlijkt door groot te durven dromen en daar een deadline aan te verbinden. We hopen met dit shirt iedereen over de hele wereld te inspireren om dromen na te jagen en daar voor te blijven gaan”, aldus Richard Plugge, de verheugde algemeen directeur van Jumbo-Visma. Uitgedroomd is Plugge nog niet: ,,We gaan dit shirt met veel trots dragen in de komende Tour de France en uiteraard ons uiterste best doen om onze dromen weer waar te maken.”