Jumbo-Visma maakt met filmpje einde aan speculaties rondom topsprinter Olav Kooij

EK wielrennen 2025 in Frankrijk

De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2025 gehouden in Frankrijk. De Europese wielerbond UEC heeft het vijfdaagse evenement met wegwedstrijden en tijdritten toegewezen aan de departementen Ardèche en Drôme. Er zijn bij de mannen en de vrouwen voor eliterenners, beloften en junioren in totaal dertien titels te bemachtigen inclusief die op de gemengde aflossing. Het wordt de tiende keer dat er een EK op de weg wordt gehouden. De primeur voor de wielrenners was in 2016 in het Franse Plumelec. De achtste editie is dit jaar vanaf 20 september in Drenthe. Volgend jaar is Belgisch Limburg decor van de titelstrijd.