Jumbo-Visma moet Kelderman missen in Giro, Kuss aangewezen als vervanger

KNVB kondigt strengere maatrege­len aan: 'Speler of scheids­rech­ter geraakt door iets uit publiek? Definitief staken’

De KNVB gaat strenger reageren op wangedrag van supporters in de stadions. Nieuwe maatregelen gaan dit weekend al in. ,,Het veld is heilig, de spelers moeten daar veilig hun werk kunnen doen", laat Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, weten in reactie op de gebeurtenissen van woensdagavond in de Kuip.