Jumbo-Visma niet verder met ploegleider Verhoeven

,,De specifieke kwaliteiten van Nico Verhoeven komen in het veranderende profiel van Jumbo-Visma minder tot hun recht", zo laat de ploeg in een statement weten. ,,Daarop is besloten dat het einde van dit gedenkwaardige seizoen het beste moment is om afscheid van elkaar te nemen.”

Jumbo-Visma behaalde dit wielerseizoen meer dan vijftig zeges, waaronder vier in de Tour de France en het eindklassement in de Vuelta met Primoz Roglic. Komend seizoen komt Tom Dumoulin de ploeg ook nog eens versterken. De macht bij Jumbo-Visma zal door het vertrek van Verhoeven waarschijnlijk meer in handen komen van Merijn Zeeman, die nu nog ‘sportdirecteur’ van de ploeg in zijn omschrijving had staan.