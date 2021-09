Jumbo-Visma rekent ook na tegenvaller op Dumoulin: ‘Tom is geen andere renner geworden’

Nog voordat Tom Dumoulin zich bij bondscoach Koos Moerenhout afmeldde voor het WK kreeg Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, al bericht. ,,Tom appte me vanuit ambulance, ’s middags even na drie uur. Toen was hij onderweg naar het ziekenhuis in Luik’’, zegt Zeeman over het trainingsongeluk waarbij Dumoulin werd aangereden door een auto. Een gebroken pols betekende een acuut einde van zijn seizoen.

,,Gigantisch balen. In de tijdrit op het WK was Tom zeker een medaillekandidaat. De wegwedstrijd is meer werk voor specialisten, maar Tom in vorm had daar altijd een rol gespeeld. Ik ben vorige week met hem in de Benelux Tour geweest en dat ging hartstikke goed. Ik was vol vertrouwen dat Tom een goed najaar ging rijden en zo ook een basis zou leggen voor volgend jaar", stelt Zeeman.

Het seizoen van Dumoulin mag dan eindigen in een sof, inmiddels is duidelijk dat hij ook volgend jaar weer fietst. Terwijl Dumoulin in januari nog een maandenlange stop inlaste omdat hij ongelukkig was met zijn bestaan als profwielrenner. Zeeman verwacht dat Dumoulin zich in 2022 opnieuw zal opwerpen al klassementsrenner. ,,Tom is geen andere renner geworden. Zijn kwaliteiten zijn nog dezelfde als voorheen. Hij blijft een heel goede klimmer met een verwoestende tijdrit.”

Zeeman vervolgt: ,,Als eendagsrenner kan hij op momenten een rol spelen in finales, maar het belangrijkste blijven etappekoersen. Ik denk dat hij zeker ook weer een grote ronde gaat proberen. Het belangrijkste verschil is dat Tom goed moet nadenken wanneer hij goed wil zijn en hoe hij daar naar toe werkt. Hij zal misschien wat minder wedstrijden rijden en bepaalde wedstrijden voor het team of iemand anders rijden.’’

