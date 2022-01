Jumbo-Visma stopt trainingskamp in Spanje na coronageval: ‘Doemscenario heeft zich voltrokken’

Jumbo-Visma heeft vroegtijdig een punt gezet achter het trainingskamp in het Spaanse Alicante. Reden is een positief coronageval binnen de ploeg. Om welke renner of staflid het gaat, maakte het team niet bekend.

Jumbo-Visma, waar onder anderen Tom Dumoulin al thuis was gebleven, was pas maandag gearriveerd in Alicante. Gisterochtend stond de eerste training op het programma en werd de ploeg voorgesteld aan de pers. En nu zit de stage er dus al op na een positieve coronatest.

,,Het doemscenario heeft zich voltrokken", reageert performance manager Mathieu Heijboer in een persbericht. ,,Maar het is natuurlijk een scenario waar we rekening mee gehouden hebben.” Daarom had Jumbo-Visma al voorzorgsmaatregelen genomen: de renners trainden en aten in kleine groepjes, waardoor het aantal nauwe contacten met de besmette persoon beperkt gebleven is.

De renners en stafleden die naar huis mogen, gaan naar huis of blijven op individuele basis trainen in Spanje. Daarbij krijgen ze wel een minimum aan steun van het team. De besmette persoon en de hoogrisicocontacten zitten in quarantaine.

,,We willen de gezondheid van renners en staf niet op het spel zetten”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. ,,Daarom breken we ons trainingskamp zo goed als af. Het is nogmaals bevestigd dat het enorm lastig is om in deze tijden dit soort activiteiten te organiseren. Het sportieve deel gaan we zo goed mogelijk waarborgen, zodat de renners hun voorbereiding op het seizoen voort kunnen zetten binnen de mogelijkheden. Het is een spijtige zaak, maar de enige juiste keuze.”

Vorige week nog keerden voetbalclubs als Ajax en Vitesse vervroegd terug van trainingskampen in Portugal, ook vanwege enkele besmettingen.

Eerste zege van het seizoen

Naast de coronaproblemen was er ook goed nieuws voor de Nederlandse wielerploeg. De Australiër Rohan Dennis bezorgde het team de eerste wegzege van het seizoen. De nieuwkomer, overgekomen van Ineos, veroverde in Ballarat de nationale tijdrittitel van zijn land.



Dennis was vanwege de wedstrijd in Australië niet aanwezig op het trainingskamp. In Ballarat veroverde hij voor de vierde keer de titel op de individuele tijdrit. Dennis was over 37,5 kilometer in een tijd van 45.34 een minuut en 13 seconden sneller dan Luke Durbridge, eveneens viervoudig kampioen. Conor Leahy, een 22-jarige renner zonder contract, werd derde.