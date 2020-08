Jumbo-Visma trekt met sterrenteam naar Tour de l’Ain

Robert Gesink, Tony Martin en George Bennett completeren de selectie. Ook zij nemen binnenkort deel aan de Tour. ,,Dit is de eerste wedstrijd in de opbouw naar de Tour de France", zegt ploegleider Grischa Niermann. ,,De renners hebben een zeer goede hoogtestage in Tignes achter de rug. Nu is het belangrijk om in het wedstrijdritme te komen. Het geel in Parijs is ons grote doel en dit is een belangrijk puzzelstukje in de opbouw naar dat doel."



Tour de l'Ain bestaat uit een relatief vlakke etappe en twee ritten met aankomst bergop.