Jumbo-Visma ziet in Jutta Leerdam (23) nieuw uithangbord

Leerdam heeft al een gesprek met Jumbo achter de rug, zo wordt bevestigd door de ploeg. Een overgang zou een bijzondere transfer zijn. Leerdam heeft niet alleen een gigantisch bereik met alleen al 2,5 miljoen volgers op Instagram, ze kan ook terugkijken op een uitstekend sportief seizoen. Anderhalve week geleden werd ze in Hamar wereldkampioen op de sprint en op de teamsprint, en vorige maand reed ze naar zilver op de 1000 meter op de Winterspelen achter Miho Takagi.

Daarna volgde de belofte dat er goud over vier jaar in Milaan zou zijn. Wel gaf ze in Peking al aan dat het soms lastig was dat ze vrijwel al haar trainingen alleen moest doen. ,,Daar word ik sterk van, maar het is niet altijd makkelijk voor mij”, zei ze.

Vriend Koen Verweij had eerst veel energie gestoken in het opzetten van de Worldstream-ploeg en later in het vinden van een co-sponsor (Corendon), maar op het ijs verliep het veel stroever. Hij plaatste zich voor de Spelen. Soms kon ze zich even optrekken aan de Britse sprinter Cornelius Kersten en ook langeafstandsverrassing Merel Conijn was in Peking als reserve, maar vaker reed Leerdam solo haar rondjes terwijl elders op de baan imposante treinen van Reggeborgh en Jumbo te zien waren.

Bij Jumbo is Sven Kramer volgend jaar niet meer op het ijs te zien. Patrick Roest denkt op zijn beurt na over een overstap naar Reggeborgh. Daarom heeft Jumbo ook geïnformeerd naar Jorrit Bergsma van Zaanlander, die op de lange afstanden met hem kan wedijveren. Maar een nieuw uithangbord, sportief en qua bereik, dat ziet men in Leerdam.

