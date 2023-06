‘Jumbo zelf grote verliezer bij einde sponsordeal; Max heeft bedrijven voor het uitzoeken’

Het einde van de sponsordeal tussen Jumbo en raceheld Max Verstappen zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij sportmarketeers. Volgens Frank van den Wall Bake is het supermarktbedrijf zelf de grootste verliezer. ‘Ze laten kansen lopen.’

Jumbo maakte vanmorgen bekend na dit seizoen te stoppen met het sponsoren van Formule 1-kampioen Max Verstappen. Ook bij de Dutch GP in Zandvoort trekt het Brabantse bedrijf de stekker uit de sponsordeal. De wieler- en schaatsploegen moeten het eveneens zonder het geld van Jumbo doen.

Het drastische besluit om helemaal te stoppen met topsport, verbaast sportmarketeer Frank van den Wall Bake, die naar eigen zeggen ooit aan de wieg stond van het ‘Holland Heineken House’ tijdens de Olympische Spelen en de eredivisie wist om te dopen tot ‘PTT Telecompetitie’. ,,Ik snap de verleiding om te stoppen, gezien de recente discussies over de dure hobby’s van voormalig topman Frits van Eerd waar het bedrijf negatief mee in het nieuws kwam. En in een wereld van constant stijgende prijzen is het voor de consument misschien een heel welkome boodschap te zeggen dat je stopt met de sponsoring om de prijzen laag te houden.’’

Populistisch besluit

Toch noemt Van den Wall Bake het een populistisch besluit, waarmee de supermarktketen een kans laat liggen. ,,Er komen miljoenen mensen bij hen over de vloer en als je zo groot bent vervul je ook een functie in de samenleving. Met het sponsoren van sport laat je als bedrijf zien dat je sociaal maatschappelijk ook een rol speelt. Bovendien levert dat verbondenheid op met het merk. De goodwill die ze juist kregen door Max te sponsoren is snel weer verdwenen.’’

Volgens Van den Wall Bake zal het einde van de deal Max Verstappen financieel nauwelijks raken. Hij heeft de bedrijven voor het uitzoeken die hem willen steunen. Maar in zijn hart zal dit hem zeker raken, denkt Van den Wall Bake. ,,Jumbo steunde Verstappen al toen hij nog een klein jongetje was. Die loyaliteit, daar hadden ze veel meer mee moeten doen. Hiermee konden ze laten zien wat voor fantastische ambassadeur ze hebben. Max is ook altijd loyaal aan Jumbo gebleven. Nederlanders kunnen dat enorm waarderen.”

Ook de ploegen in het het wielrennen en schaatsen zullen niet veel moeite hebben om nieuwe sponsors te vinden, verwacht de sportmarketeer. ,,Beide ploegen zijn zeer succesvol en prachtige uithangborden voor bedrijven. Jumbo zelf is hier de grote verliezer. Ze laten kansen liggen. Dit is een heel onverstandige zet.’’

