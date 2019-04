Jungels verwacht dat Ronde van Vlaanderen hem beter ligt

Hoe kijkt hij naar zijn kansen in de Ronde van Vlaanderen? “Het is vreemd om mezelf zondag als één van de favorieten te beschouwen, want het is de eerste keer dat ik dit soort wedstrijden rij.”



Maar, zegt de Luxemburgse renner, de conditie is goed. ,,Ik mag dus wel een beetje dromen. We hebben een paar kaarten om op tafel te gooien. Met 250 km is het ook een race die me beter moet liggen dan vandaag. We zien zondag wel.”