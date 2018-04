Jupiler League wil vaste selecties voor beloftenteams: 'Geen Vlaar bij Jong AZ'

In het huidige seizoen kwam het bijvoorbeeld voor dat toenmalig Duits international Amin Younes meespeelde bij Jong Ajax en 32-voudig Nederlands international Ron Vlaar bij Jong AZ. Daarnaast balen veel clubs ook van de dagen waarop ze in actie moeten komen tegen de beloftenteams. Op maandagen zijn deze teams in de regel veel sterker dan op bijvoorbeeld vrijdag, wanneer het eerste elftal nog in actie moet komen.

Aan banden leggen

Dit alles meldde Marc Boele dinsdagochtend tegenover de NOS. Hij is directeur van de CED. "Ron Vlaar die één of twee wedstrijden in Jong AZ warmdraait... Dat doet hij maar in een oefenwedstrijd met het eerste elftal. Maar niet in onze competitie, want dat is een competitie die we heel serieus moeten nemen."