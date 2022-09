Justin Kluivert bij Valencia in voetsporen van vader Patrick

met podcast Misidjan terug bij selectie FC Twente: kou uit de lucht

HENGELO - Virgil Misidjan is terug in de selectie van FC Twente. Donderdagmiddag zaten trainer Ron Jans en de speler met elkaar om de tafel. In dat gesprek werd de kou uit de lucht gehaald. Misidjan trainde daarna ook meteen weer mee.

14:39