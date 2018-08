Justin Kluivert neemt ijsbad, nieuwe tanden voor Bernal

FC Twente op de buitenland­se tour: "Dat ze geen Nederlan­der zijn maakt me niets uit"

9:50 ENSCHEDE - FC Twente is druk bezig om de Portugees Rafael Ramos vast te leggen. Volgens technisch directeur Ted van Leeuwen is de Portugees ''een zeer aanvallend ingestelde back, die ook nog rechtsbuiten kan spelen." Als de komst van Ramos doorgaat, is hij na Bapoh, Smith, Aitor, Nacho en Ricardinho de zesde buitenlandse nieuweling in Enschede.