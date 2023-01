Justine Henin over vacuüm in vrouwentennis: ‘De sport kan een sterke leider goed gebruiken’

Novak Djokovic laat tegenstan­der volstrekt kansloos in eerste ronde Australian Open

Novak Djokovic heeft in de eerste ronde van de Australian Open met overtuigende cijfers afgerekend met Roberto Carballes Baena. De Serviër won in drie sets: 6-3, 6-4 en 6-0. Met name zijn optreden in het laatste bedrijf was indrukwekkend.

14:46