Justlease betreurt rel rond Wüst en stopt met schaatssponsoring

Profvoetballer uit Enschede verdacht van vijf gewapende overvallen

13 maart ENSCHEDE - Profvoetballer Ismail H. (22) uit Enschede wordt verdacht van het plegen van vijf gewapende overvallen in Turnhout (België) en omgeving, meldt Het Laatste Nieuws. De voetballer zou zijn carrière opnieuw lanceren bij het Belgische Westerlo en daarna terugkeren naar zijn club AS Roma. Het draaide anders uit. In januari ontsloeg de voetbalclub de talentvolle speler, en nu zit hij in de cel.