Jutta Leerdam 2.0: minder perfect, taboedoorbrekend en een voorbeeld voor velen

Jutta Leerdam straalt na derde titel NK sprint, Hein Otterspeer (34) oudste winnaar bij de mannen

Jutta Leerdam is voor de derde keer nationaal kampioene op de sprint geworden. De 23-jarige Zuid-Hollandse van Jumbo-Visma won de afsluitende 1000 meter in 1.12,80 en was daarmee opnieuw sneller dan het baanrecord dat ze een dag eerder had gereden. Leerdam won al de eerste 1000 meter en de tweede 500 meter.

20:01