Jutta Leerdam emotioneel na wereldtitel: ‘Blij dat ik Kosta een lach op zijn gezicht kan bezorgen’

Jutta Leerdam heeft het WK sprint in Hamar gewonnen. Femke Kok ging als leider in het klassement van start op de 1000 meter, maar slaagde er niet in Leerdam te verslaan in een spannend onderling duel.

Leerdam (23) is de derde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel sprint verovert. Marianne Timmer was in 2004 de eerste. De onlangs gestopte Jorien ter Mors greep de wereldtitel vier jaar geleden. Leerdam is al de Europees kampioene sprint en de Europees kampioene op de 1000 meter.



Op de Olympische Spelen in Peking moest Leerdam genoegen nemen met zilver op de 1000 meter. De Japanse Miho Takagi was sneller. Takagi was ook de regerend wereldkampioene sprint, maar de Japanse gaf er de voorkeur aan het WK allround te rijden, dat zaterdag van start gaat.

Kok ging met 0,22 seconden voorsprong van start op de laatste afstand, maar Leerdam won het toernooi uiteindelijk met 0,16 seconden voorsprong op Kok. De 21-jarige schaatsster uit Nij Beets won een uurtje eerder nog wel op de 500 meter, waarin Leerdam de vierde tijd noteerde. Dat was een knappe prestatie van Kok, want na een valse start reed ze nog zo’n dertig meter door. Daarmee vergooide ze een hoop energie, die ze op de 1000 meter dus tekort kwam om de wereldtitel veilig te stellen.

Jutta Leerdam straalt na haar wereldtitel in Hamar.

,,Ik had het echt laten liggen op de 500 meter. Daardoor moest ik heel veel goedmaken op de 1000 meter. Dat is gelukt, maar ik baal wel dat ik het mezelf zo lastig heb gemaakt. Het lukte me niet om de juiste focus te vinden. Misschien dat het komt omdat ik na de Olympische Spelen niet de juiste spanningsboog kan vinden. Dat is wel lastig, maar ik ben blij dat het toch gelukt is”, zei Leerdam.



Haar vriend Koen Verweij, vader Ruud en zusje Beaudine waren ook van de partij in Hamar, nadat zij de afgelopen weken de Olympische Spelen vanuit Nederland moesten volgen.

Jutta Leerdam met haar Oekraïense coach Kosta Poltavets.

Haar coach Kosta Poltavets uit Charkov in Oekraïne was in tranen, maar Leerdam toverde ook een lach op zijn gezicht met haar wereldtitel. ,,Ik doe het voor mezelf natuurlijk, maar ik ben ook zo blij voor hem. Het is zo mooi dat we hem op deze manier een lach kunnen bezorgen”, vertelde Leerdam aan de NOS, waarbij ze zelf ook moeite had om haar emoties in bedwang te houden. ,,Ik wil die situatie in Oekraïne niet op mezelf betrekken. Het grijpt Kosta uiteraard wel heel erg aan en daardoor voel ik ook wel dat het allemaal heel heftig is.”

Volledig scherm © ANP

Femke Kok denkt dat als haar 500 meter geen valse start had gehad, zij nu misschien wel de wereldkampioen sprint was geweest. ,,Het werd me niet makkelijk gemaakt. Er kwam ineens een mannetje de baan op toen ik al vijftig meter ver weg was. Ik hoorde niet dat het een valse start was doordat het publiek lekker veel lawaai aan het maken was”, vertelde Kok bij de NOS. ,,Dit was mijn debuut op het WK sprint, dus ik mag niet klagen met zilver. Ik had alleen het gevoel dat ik ook had kunnen winnen.”

Femke Kok na de 500 meter.