Jutta Leerdam maakt overstap naar Jumbo-Visma: ‘Ik heb superveel ambities’

Podcast | 'Het is toch een teken van stress en nervosi­teit bij Charles Leclerc’

Charles Leclerc had graag willen winnen in Italië, bij de thuisrace van Ferrari. Maar het werd het weekend van Max Verstappen. Het rood werd verdrongen door oranje. Red Bull was het hele weekend soeverein. Presentator Etienne Verhoeff blikt met F1-verslaggever Marijn Abbenhuijs terug op het F1 weekend in Pitstop.

25 april