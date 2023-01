Jutta Leerdam staat er na twee afstanden uitstekend voor: ‘Ik zat helemaal onder het bloed’

Leerdam hoefde op haar beste afstand ‘maar’ 0,12 seconde goed te maken om de leiding terug over te nemen en deed uiteindelijk veel meer dan dat. De regerend Europees sprintkampioene ging over tweeënhalve ronde liefst 1,31 seconden harder dan Kok. Kok mocht van de favorieten het spits afbijten en kwam tot een tijd van 1.15,69. Een rit later liet Leerdam zien dat het nog veel sneller kon. Bij de bel lag ze al vier tienden voor op haar landgenote en op de streep was dat gat nog veel groter: 1.14,38. Dat betekende de derde tijd ooit gereden in het Vikingskipet.



Het viel in Hamar op dat Leerdam flink bloedde op haar handen. ,,Ik zat helemaal onder het bloed, op een gegeven moment zat het gewoon overal. Maar ik moest daar niet aan denken en gewoon gaan", aldus Leerdam. ,,Morgen wil ik nog beter presteren dan vandaag. In totaal moet je gewoon vier goede afstanden rijden.