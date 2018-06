Juve, Inter en Napoli jagen op Dembélé, Ambrose naar Bordeaux

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Thierry Ambrose van Manchester via Breda naar Bordeaux

Thierry Ambrose vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij Girondins de Bordeaux. Dat meldt L'Équipe. De 21-jarige aanvaller uit Frankrijk komt van Manchester City, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan NAC. Bordeaux zou het aflopende contract van Ambrose in Manchester, dat tot de zomer van 2020 liep, hebben afgekocht. Ambrose kwam in het voorbije seizoen in dertig wedstrijden voor NAC Breda tot tien goals. Hij zou na één seizoen in Brabant sowieso terugkeren naar Manchester.

Italiaanse 'elite' jaagt op Moussa Dembélé

Moussa Dembélé (30) is hot in Italië. Volgens Sky Italia jagen landskampioen Juventus, Internazionale én Napoli op de Rode Duivel van Tottenham Hotspur. Juve zou zich al in Londen hebben gemeld voor een bod op de voormalige middenvelder van AZ. Spurs zou minimaal 30 miljoen euro vangen voor Dembélé. De Belg staat nog tot de zomer van 2019 onder contract bij Tottenham.

West Ham heeft oogje op Lukasz Fabianski

West Ham United staat op het punt om doelman Lukasz Fabianski weg te halen bij Swansea City. Volgens Sky Sports is de overgang op een haar na rond. De doelman uit Polen was afgelopen seizoen vaste keus bij de club die uit de Premier League degradeerde. Hij hield onder meer oud-Heerenveen-doelmannen Kristoffer Nordfeldt en Erwin Mulder op de bank. Met de Poolse international Fabianski wil de nieuwe manager van de Hammers, Manuel Pellegrini, de kwaliteit in zijn selectie verstevigen.

Ramadan Sobhi ruilt Stoke voor Huddersfield

Egyptisch international Ramadan Sobhi verlaat Stoke City. Hij tekende een contract voor drie jaar bij Huddersfield Town. Stoke degradeerde dit jaar uit de Premier League, bij Huddersfield wordt Sobhi ploeggenoot van Rajiv van La Parra en Terence Kongolo. Sobhi, een 21-jarige linksbuiten die ook actief is op het WK, kostte Huddersfield een kleine zeven miljoen euro.

